СБУ: Захоплений бойовиками підліток зумів утекти і розповів про тортури

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, у середині травня на березі річки Сіверський Донець бойовики захопили 15-річного мешканця Новоайдарського району. Під час тривалих нічних допитів із залякуванням та катуванням терористи вибивали у хлопця інформацію про місця розташування бойових позицій, особовий склад та озброєння українських підрозділів поблизу селища Трьохізбенка.

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Зі слів юнака, одним із катів був терорист на прізвисько "Клім", а рядовими бойовиками керували російські найманці з Північного Кавказу.

Потім бандити забажали, щоб дитина почала шпигувати для них на території, що підконтрольна Україні. Після того як хлопець погодився на співпрацю з терористами, його відпустили, і він зміг повернутись додому.