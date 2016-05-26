Бойовики з мінометів і гранатометів обстріляли низку позицій сил АТО

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Всього впродовж минулої доби бойовики 28 разів відкривали вогонь по українських захисниках", - зазначається в повідомленні.

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"Не припиняються обстріли противником наших позицій у передмістях тимчасово окупованих міст Донецьк та Горлівка. Ввечері бойовики двічі били по позиціях сил АТО південніше Авдіївки з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм. З мінометів такого ж калібру проросійські банди обстріляли наші укріплення в районі Зайцевого. А по захисниках Мар’їнки загарбники вели вогонь зі стрілецької зброї", - повідомив прес-центр.

На Світлодарському плацдармі противник тричі відкривав вогонь по укріпленнях Збройних сил України поблизу Луганського з озброєння бойових машин піхоти.

Неспокійно було й на Маріупольському напрямку. По Широкиному бойовики відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та гранатометів. А біля Новотроїцького бойовики знову понесли втрати. "Там проросійські банди вкотре спробували нанести ураження нашим підрозділам, використавши протитанковий ракетний комплекс. Однак, відкривши вогонь у відповідь, українські воїни знищили ворожий вогневий засіб", - підкреслили в прес-центрі.

Активізувались підрозділи російсько-окупаційних військ і в Луганській області. "По наших опорних пунктах під Новозванівкою противник відкривав вогонь із кулеметів, зенітних установок та озброєння БМП. Біля Станиці Луганської окупанти били з гранатометів", - йдеться в повідомленні.

"Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО зафіксовано прольоти 6 ворожих БПЛА-розвідників", - підсумували в прес-центрі.