Захарченко пригрозив Савченко вбивством

Спілкуючись з журналістами, бойовик заявив, що «мертва Савченко для Києва вигідніша, ніж жива», передають Новости Донбасса.

«Якщо Савченко приїде на лінію фронту, ми її "шльопнемо". Щоб, коли нас будуть звинувачувати, що ми її вбили, не так було прикро», - заявив він.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Захарченко заявив, що "возз'єднання з Україною можливе тільки в тому випадку, якщо в Києві зміниться влада".