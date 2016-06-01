Штаб АТО: За минулу добу кількість обстрілів бойовиків зросла
Минулої доби проросійські бандформування 31 раз відкривали вогонь по позиціях ЗС України.
Про це повідомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06:00 годину 1 червня.
На Донецькому напрямку російськими найманцями було здійснено 15 обстрілів, на Маріупольському - 14, та 2 на Луганському. Більше половини випадків порушення режиму тиші зафіксовані з настанням сутінок.
Зі сторони тимчасово окупованого Донецька та його околиць бойовики з стрілецької зброї, автоматичних станкових гранатометів та 82 мм мінометів вели вогонь по наших опорних пунктах південніше Авдіївки.
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А зі Спартака з 82 мм мінометів випустили 28 мін в напрямку Опитного.
Біля Новгородського ворог використовував проти українських воїнів стрілецьку зброю, автоматичні гранатомети та снайперів, а поруч Луганського гранатомети різних систем та міномети калібру 82 мм.
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Посилились обстріли і на Маріупольському напрямку, де під вогонь супротивника зі 120-мм мінометів потрапили наші позиції неподалік Павлополя, а поруч Широкіного ворог вів вогонь з кулеметів великого калібру, гранатометів та 82 мм міномету.
Біля Талаківки вівся обстріл з автоматичного гранатомету, а по укріпленнях поблизу Новотроїцького зі станкового протитанкового гранатомету.
По всій лінії розмежування активізувались ворожі снайпери.