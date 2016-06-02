За добу в зоні АТО поранено троє військовослужбовців
13:41, 02 червня 2016Війна
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Впродовж минулої доби в зоні проведення АТО поранено троє військовослужбовців.
В зоні проведення АТО поранено троє військовослужбовців / facebook.com/theministryofdefence.ua/
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.
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“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий на загинув, проте троє отримали поранення. Це сталося під Троїцьким та Зайцевим”, - сказав Мотузяник.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.
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