За добу в зоні АТО поранено троє військовослужбовців

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Олександр Мотузяник.

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“За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий на загинув, проте троє отримали поранення. Це сталося під Троїцьким та Зайцевим”, - сказав Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО внаслідок бойових дій один український військовий загинув, ще троє отримали поранення.