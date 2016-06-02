ОБСЄ показала, як бойовики порушують "Мінськ-2" (фото)

Відеозапис опублікований на YouTube-каналі СММ ОБСЄ.

Зазначається, що вночі 29 травня безпілотний літальний апарат (БПЛА) СММ дальнього радіусу дії зафіксував у підконтрольному "ДНР" сел. Мінеральне (10 км на північний схід від Донецька) дві самохідні гаубиці (2С3 "Акація", 152 мм). Вони зробили чотири постріли в північно-західному напрямку (місце розташування підконтрольного уряду м. Авдіївка (17 км на північ від Донецька).

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Крім того, через кілька хвилин сталися два вибухи в межах 200 метрів від місця їхнього розташування.

"Ці інциденти - два порушення Мінських угод: обидва за наявності важких озброєнь у межах ліній відводу, а також застосування такого озброєння", - йдеться в описі до відео.