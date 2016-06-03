За добу в зоні АТО вісім українських військових були поранені

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих українських військових немає. Однак восьмеро отримали поранення», - сказав Андрій Лисенко.

За його словами, поранення бійці отримали внаслідок ворожих обстрілів на Донецькому напрямку: Зайцеве, Новоселівка Друга, Авдіївка.

Лисенко також повідомив, що один військовослужбовець, який 1 червня отримав важке поранення в Зайцевому, помер у лікарні.

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