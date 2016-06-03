За добу в зоні АТО вісім українських військових були поранені
13:39, 03 червня 2016Війна
334 0
За минулу добу в зоні проведення АТО отримали поранення восьмеро українських військових.
За добу в результаті активних бойових дій загиблих українських військових немає / фото mil.gov.ua
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожШтаб АТО: Українським військовим на Донбасі довелося відкривати вогонь у відповідь
«За минулу добу внаслідок активних бойових дій загиблих українських військових немає. Однак восьмеро отримали поранення», - сказав Андрій Лисенко.
За його словами, поранення бійці отримали внаслідок ворожих обстрілів на Донецькому напрямку: Зайцеве, Новоселівка Друга, Авдіївка.
Лисенко також повідомив, що один військовослужбовець, який 1 червня отримав важке поранення в Зайцевому, помер у лікарні.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter