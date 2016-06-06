За добу на Донбасі один військовий загинув, ще семеро отримали поранення

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. "За минулу добу внаслідок бойових дій один український воїн загинув, ще сім отримали поранення. Втрати українські війська понесли під час бою під Майорськом та під час обстрілу під Авдіївкою", - сказав Лисенко.

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За словами Лисенка, "втрати противника за минулу добу - це чотири важкопоранених окупанта-диверсанта зі складу одразу трьох підрозділів незаконних збройних формувань".

Лисенко уточнів, що стосовно втрат бойовиків зазначені дані точно підтверджені. "Це означає, що є й ті, кого ще не підтвердили, тому ми очікуємо на підтвердження", - сказав він.

Окрім того, за словами Лисенка, в результаті вибуху снаряда у Красногорівці поранено місцеву жительку.