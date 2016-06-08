У "ДНР" визнали, що тримають у полоні співробітника ОБСЄ

Про його зникнення в організації запідозрили після того, як чоловік вчора не вийшов на роботу з відпустки, передає ТСН.

Дружина ж втратила з ним зв'язок ще 4-го червня.

В ОБСЄ кажуть, що це водій, який працював у моніторинговій місії в непідконтрольному Україні Луганську і їм не відомо, за яких обставин і де саме він зник.

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У самопроголошеній "ДНР" заявили, його затримали вони за шпигунство. Чоловіка допитали і тепер тримають за ґратами.

Бойовики вже ведуть переговори з ОБСЄ про звільнення водія.

"За наявної інформацією, він начебто перебуває у Донецьку. Ми підтримуємо звязок з відповідними особами, щоб вирішити це питання. Ми вимагаємо його негайно і безумовного звільнення. Цю інформацію нам надали члени так званої "ДНР", а також представники з центру контроль та координації", - повідомив заступник голови місії.

Як повідомляв УНІАН, 6 червня у Сєверодонецький відділ поліції надійшло повідомлення дружини водія ОБСЄ про його зникнення. Він виїхав зі Стаханова (територія підконтрольна НВФ "ЛНР") на автобусі в Донецьку область, щоб забрати свій автомобіль Suzuki, на якому планував повернутися додому, після чого зв'язок із ним був втрачений.