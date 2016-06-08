Бойовики здійснили 15 обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі, "найгарячіше" було на Маріупольському напрямку

Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції.

Зазначається, що «найгарячіше сьогодні було на Маріупольському напрямку, де, починаючи з опівночі, ворог майже годину вів вогонь зі 122 мм САУ по наших опорних пунктів у районі Новотроїцького. Протягом ночі ще чотири рази проросійські бандформування обстріляли захисників Новотроїцького з мінометів калібру 82 мм та важких мінометів калібру 120 мм».

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По укріпленнях поблизу Павлополя бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а в районі Мар’їнки зі стрілецької зброї.

За даними штабу, на Донецькому напрямку під мінометним вогнем опинились бійці ЗСУ на околицях Авдіївки та біля шахти Бутівка. Також активно діяли снайпери поруч з Ленінським та Авдіївкою.

«О 14.00 незаконні збройні формування проросійських найманців здійснили обстріл Путилівки зі 122 мм самохідної артилерійської установки. Бойовики вели вогонь з боку тимчасово окупованої Крутої Балки», - йдеться у повідомленні.

«Це чергова провокація російсько-окупаційних військ, спрямована на дискредитацію України та її Збройних Сил та грубе порушення існуючих Мінських домовленостей», - заявили в штабі АТО.