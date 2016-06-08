Бойовики здійснили 15 обстрілів позицій ЗСУ на Донбасі, "найгарячіше" було на Маріупольському напрямку
Упродовж дня бойовики продовжували обстрілювати позиції сил АТО, станом на 18.00 зафіксовано 15 таких випадків.
Про це повідомляє прес-центр штабу антитерористичної операції.
Зазначається, що «найгарячіше сьогодні було на Маріупольському напрямку, де, починаючи з опівночі, ворог майже годину вів вогонь зі 122 мм САУ по наших опорних пунктів у районі Новотроїцького. Протягом ночі ще чотири рази проросійські бандформування обстріляли захисників Новотроїцького з мінометів калібру 82 мм та важких мінометів калібру 120 мм».
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По укріпленнях поблизу Павлополя бойовики вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, а в районі Мар’їнки зі стрілецької зброї.
За даними штабу, на Донецькому напрямку під мінометним вогнем опинились бійці ЗСУ на околицях Авдіївки та біля шахти Бутівка. Також активно діяли снайпери поруч з Ленінським та Авдіївкою.
«О 14.00 незаконні збройні формування проросійських найманців здійснили обстріл Путилівки зі 122 мм самохідної артилерійської установки. Бойовики вели вогонь з боку тимчасово окупованої Крутої Балки», - йдеться у повідомленні.
«Це чергова провокація російсько-окупаційних військ, спрямована на дискредитацію України та її Збройних Сил та грубе порушення існуючих Мінських домовленостей», - заявили в штабі АТО.