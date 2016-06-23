У Луганській області військовий тягач протаранив блокпост, одна людина загинула (фото)

Як повідомляє інтернет-ресурс 0642, дорожньо-транспортна пригода сталася між Лисичанському і Сєвєродонецьком.

За словами очевидців ДТП, блокпост розташований перед мостом з боку Лисичанська.

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"У трала, який перевозив танк, відмовили гальма на спуску на Пролетарському мосту, трал з танком в'їхав у блокпост, є жертви серед співробітників МВС, які чергували на посту, - один загинув, ще двоє перебувають у лікарні", - йдеться у повідомленні.