Лисенко: За минулу добу в зоні АТО п'ятеро військових отримали поранення, знищено одного бойовика

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Андрій Лисенко.

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“За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих в лавах українських військових немає, п'ятеро отримали поранення”, - сказав Лисенко. При цьому він нагадав, що вчора один військовий загинув і четверо отримали поранення внаслідок зіткнення під Лисичанськом українського військового тягача з блокпостом.

Лисенко також повідомив, що вчора на Луганському напрямку ситуація щодо обстрілів з боку бойовиків покращилася - з ворожого боку було здійснено лише 2 обстріли в районі Попасної.

Також на Донецькому напрямку, за словами представника АП, ситуація покращилась - бойовики 15 разів обстріляли позиції сил АТО, при цьому 7 з них з важкої зброї.

Натомість на Маріупольському напрямку тривають масовані обстріли із застосуванням БМП та іншої забороненої мінськими домовленостями зброї. На цьому напрямку за минулу добу було зафіксовано 33 ворожих обстріли, з яких 5 - з важкої зброї.

Водночас, Лисенко повідомив, що впродовж минулої доби, за даними розвідки, українськими бійцями було знищено одного і поранено п'ять бойовиків.