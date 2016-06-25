За добу в зоні АТО поранено двоє військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу загиблих в лавах українських військ немає. Двоє військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.

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За словами Лисенка, один військовослужбовець поранений внаслідок ворожого обстрілу в Авдіївці, другий - у Опитному.

Нагадаємо, обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою. За минулу добу зафіксований 61 обстріл позицій українських військ.