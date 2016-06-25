За добу в зоні АТО поранено двоє військових
13:52, 25 червня 2016Війна
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За минулу добу в зоні проведення антитерористичної операції поранено двоє українських військовослужбовців.
Один військовослужбовець поранений внаслідок ворожих обстрілу в Авдіївці, другий - у Дослідному / Прес-центр штабу АТО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
«За минулу добу загиблих в лавах українських військ немає. Двоє військовослужбовців отримали поранення», - сказав він.
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За словами Лисенка, один військовослужбовець поранений внаслідок ворожого обстрілу в Авдіївці, другий - у Опитному.
Нагадаємо, обстановка в районі проведення АТО залишається напруженою, але контрольованою. За минулу добу зафіксований 61 обстріл позицій українських військ.
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