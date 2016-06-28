Стали відомі подробиці захоплення в полон вісьмох бойовиків "ДНР"

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

За його словами, розвідники виявили в демілітаризованій зоні групу терористів, які вели вогонь по позиціях українських військ в порушення Мінських домовленостей.

Військові запропонували бойовикам здатися – восьмеро погодилися, а троє відкрили вогонь. Бійці АТО змушені були стріляти у відповідь, і в підсумку всі троє терористів були вбиті.

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В результаті бою було захоплено велику кількість стрілецької зброї та боєприпасів, поставлених бойовикам з Російської федерації. Всі полонені й убиті виявилися учасниками терористичної організації "ДНР" і свідомо намагалися спровокувати порушення режиму припинення вогню.

Зазначається, що ця розвідувальна операція стала найуспішнішою для українських військ в 2016 році, і одна з найуспішніших за кількістю полонених операцій українських розвідників. У ній брали участь розвідгрупа 8-го батальйону Української добровольчої армії під командуванням комбата з позивним "Червень" за підтримки бійців 54-го розвідувального батальйону Збройних сил України.

У Мережі також з'явилося перше фото захоплених в полон бойовиків. На фото видно, як бойовики сидять в машині зі зв'язаними руками і мішками на головах.

Як повідомляв УНІАН, позафракційний депутат Дмитро Ярош заявив, що українські розвідники провели успішну операцію, у ході якої бійці АТО взяли в полон вісьмох бойовиків.