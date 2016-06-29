Бабуся з козами та дід із сапою: українські бійці розповіли, як бойовики прикриваються мирними жителями (відео)

У Новомихайлівці Мар'їнського району бойовики виводять мирних жителів перед своїми позиціями до початку обстрілів українських військових. Тоді сили АТО не можуть відкрити вогонь у відповідь. Про це розповів Військовому телебаченню боєць батальйону "Айдар", повідомляє "Громадське радіо".

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"З того моменту, як ми тільки сюди заїхали, нам сказали, що тут постійно працює одна бабця, яка постійно виходить з козами. Під час того, як вона виходить, вони постійно роблять обстріли. Обстріли намагаються робити з самого Ясного, з-за елеватора. Коли вони нас обстрілюють, ми не можемо дати відповідь через те, що там завжди якась бабулька. Вона постійно з тими козами. Буває таке, що виходить дід і починає полоти грядки. Але, саме головне, що він поле грядки прямо перед окопом. Так само виводять людей, які починають ловити рибу. Коли це робиться, нас одразу накривають чимось меншим", — говорить боєць.

Минулої доби в Мар’їнському районі зафіксували обстріли зі стрілецької зброї, мінометів і важкого озброєння.

Як повідомив голова міської адміністрації Володимир Мороз у Facebook, станом на ранок серед мирного населення загиблих і поранених немає.