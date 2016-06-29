Бойовики з гранатометів обстріляли низку опорних пунктів сил АТО на донецькому напрямку

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "Всього зафіксовано 51 випадок відкриття вогню, по 24 на донецькому та маріупольському та 3 на луганському напрямках", - йдеться в повідомленні.

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"На донецькому напрямку опорні пункти поруч Пісків, Березового, Луганського та Троїцького ворог обстрілював з кулеметів великого калібру та гранатометів різних систем, а під мінометним вогнем опинились укріплення неподалік Авдіївки, Невельського, Опитного, Новгородського та Зайцевого. Поблизу Майорська ворог вів вогонь з БМП, а по захисниках шахти Путилівська (Бутівка) – з важких мінометів", - зазначили в прес-центрі.

На маріупольському напрямку російські окупанти обстрілювали позиції сил АТО зі стрілецької зброї та гранатометів поруч Гнутового, Талаківки та Старогнатівки, а поблизу Новотроїцького та двічі неподалік Лебединського зі 122 мм самохідних артустановок. Також, під вогонь з 82 та 120 мм мінометів потрапили опорні пункти в районі Широкиного та Красногорівки. Поруч Мар’їнки активно діяли ворожі снайпери.

"В Луганській області супротивник обстрілював позиції поблизу Новозванівки з мінометів, а зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів вів неприцільний вогонь неподалік Кримського та КПВВ Золоте", - підсумували в прес-центрі.