У Мінську домовилися про розведення сил у двох населених пунктах на Донбасі - ОБСЄ

Про це Сайдік сказав за підсумками засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську, повідомляє БЕЛТА.

"Учасники робочої групи з безпеки продовжили розгляд питань, які вже обговорювалися в рамках конференції цієї робочої групи 24 червня. Сьогодні в цих питаннях було досягнуто суттєвого прогресу. Із задоволенням хочу відзначити, що всі сторони, в принципі, досягли угоди про розведення сил і засобів у двох місцях: Золоте і Петровське. Роботу з цього питання буде продовжено", - заявив Сайдік.

Також, за його словами, робоча група з економічних питань в основному обговорювала тему відновлення залізничної інфраструктури. Крім того, йшлося про соціальні платежі та про питання власності.

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"Дискусія продемонструвала необхідність термінового вирішення соціальних проблем у зоні конфлікту. Зокрема, це заборгованість із заробітної плати перед працівниками в окремих районах Донецької та Луганської областей", - сказав спецпредставник ОБСЄ.

Сайдік сказав, що сьогодні під час переговорів було повідомлено, що постачання вугілля з окупованих районів Донецької області на територію, підконтрольну українському уряду, частково відновили. Спецпредставник ОБСЄ зазначив, що цей аспект дуже важливий для виробництва електроенергії і в подальшому необхідно розробити більш чіткий механізм перевезень вугілля.

Робоча група з політичних питань детально обговорила питання амністії та проведення місцевих виборів в окремих районах Донецької та Луганської областей.