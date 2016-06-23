Ціна за анексію Криму: Україна вимагає від Росії деокупації та грошової компенсації, озвучила суму

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила перший заступник міністра юстиції України Наталія Севостьянова сьогодні на прес-конференції в Києві.

"Одразу про суму ви мене будете питати, озвучувалися різні суми, орієнтовна сума, яку ми маємо на сьогоднішній момент, вона сягає одного трильйона", - зазначила вона.

"Притому, що ЄСПЛ приймає до уваги нашу інформацію, яку ми надаємо, коли вже справа буде по факту виграна, коли будуть визнані порушення за статтями, тоді ми вже перейдемо на стадію сатисфакції, будемо визначатися з цією сумою, і очевидно, що на тому ми етапі ми будемо звертатися до міжнародних експертних організацій для того, щоб для Європейського суду чітко встановити по наявних у нас доказах та документах ту суму по факту збитків, які наша держава отримала і через обмеження користування цим майном", - додала Севостьянова.

"Не йдеться про компенсацію за втрачене, ми вимагаємо повернення, деокупацію Криму і компенсацію грошову за те, що ми не могли по факту ним користуватися весь цей період", - зауважила заступник міністра.

"Ми не ставимо питання про те, що Росія може програти, заплатити та на цьому все завершиться", - наголосила вона.

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Як повідомляв УНІАН, РФ у березні 2014 року після введення своїх військ анексувала український Крим та почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Україна вже подала до Європейського суду з прав людини 4 позови проти Російської Федерації за її дії в Криму і на Донбасі.