Диверсійна група обстріляла з гранатометів КП "Майорськ", прикордонники відповіли вогнем

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

«Обстріл відбувся сьогодні вночі. Диверсійна група противника, використовуючи умови місцевості, загалом здійснила 4 постріли з РПГ», - йдеться у повідомленні.

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За даними ДПСУ, прикордонники відразу зайняли кругову оборону та відповіли противнику вогнем у відповідь. Терористи змушені були відійти.

У результаті атаки на контрольний пост ніхто з прикордонників не постраждав, поінформували в прес-службі.