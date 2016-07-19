Диверсійна група обстріляла з гранатометів КП "Майорськ", прикордонники відповіли вогнем
10:01, 19 липня 2016Війна
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Проросійські бойовики обстріляли з гранатометів контрольний пост «Майорськ», на якому несуть службу прикордонники Краматорського загону.
Бойовики обстріляли з гранатометів контрольний пост "Майорськ" / dpsu.gov.ua
Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.
«Обстріл відбувся сьогодні вночі. Диверсійна група противника, використовуючи умови місцевості, загалом здійснила 4 постріли з РПГ», - йдеться у повідомленні.
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За даними ДПСУ, прикордонники відразу зайняли кругову оборону та відповіли противнику вогнем у відповідь. Терористи змушені були відійти.
У результаті атаки на контрольний пост ніхто з прикордонників не постраждав, поінформували в прес-службі.
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