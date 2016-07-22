Українські військові заговорили про загрозу повернення на Донбас повномасштабної війни (відео)

За повідомленнями української розвідки, ватажки терористичних "ДНР" і "ЛНР" наказали терміново повернутися із відпусток усім бойовикам і заборонили їм залишати місця дислокації, йдеться в сюжеті ТСН.

Нічний бій поблизу Красногорівки, відстань між позиціями лише 700 метрів — до противника можна просто докричатися. Коли українським бійцям вдається підпалити траву на ворожій території, бойовики нарешті замовкають — очевидно, гасять пожежу. Беруться рятувати бліндажі і наші бійці. Цього разу простенькі земляні укріплення витримали обстріл.

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Буквально останніх два дні ворог значно активізувався, кажуть бійці. З того боку все частіше чути гуркіт бронемашин. "Добре видно, як дим виступає, чи якась пилюка. Може, вони там щось завезли, якусь техніку. Зараз від'їдуть, поміняють позицію – на вечір готуються знову", - кажуть українські військові.

"Швидше за все, в них відбулася ротація, прийшли свіжі сили, активним вогнем промацують нашу оборону. Бо був не один бій, як це буває зазвичай, а три. Вони стріляли розривними кулями 12-го калібру – давно такого не було", - констатують бійці ЗСУ.

Давно ворог не застосовував і самохідні артилерійські установки, але за останю добу САУ бойовиків здійснили чотири обстріли українських позицій. "Під Талаковкою та Водяним були використані САУ. З них противник вів вогонь по наших позиціях вночі", - розповів речник сектору "Маріуполь" Віталій Кирилов.

Після нічного обстрілу українські бійці підозрюють, що бойовики вже геть забули, що обіцяли у Мінських домовленностях. За їхніми словами, на Донбас повертається справжня війна – з повномасштабними боями.