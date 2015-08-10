Генштаб пов'язує загострення ситуації в зоні АТО з присутністю у Донецьку російського генерала Лєнцова

Про це заявив речник Генерального штабу України Владислав Селезньов в ефірі телеканалу "112".

"За оперативною інформацією, в Донецьку перебуває генерал-полковник Олександр Лєнцов, його штатна посада – заступник командувача сухопутних військ ЗС РФ", - зазначив він.

"Як відомо, він двічі виконував обов’язки керівника російської складової у Спільному центрі з контролю і координації припинення вогню на Донбасі", - додав Селезньов.

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Отже, зауважив речник Генштабу, російський генерал добре розуміється на ситуації в зоні АТО, має відомості про місця дислокації сил АТО. "Саме з його присутністю ми пов’язуємо загострення ситуації на сході нашої країни", - заявив Селезньов.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міноборони, сьогодні вночі терористичні угруповання чисельністю до батальйонної тактичної групи за підтримки 10 танків, 10 БМП та іншої техніки здійснили наступ на опорний пункт 72-ї окремої механізованої бригади в районі населеного пункту Старогнатівка. Після цього командування ЗСУ прийняло рішення вивести українську артилерію на визначені рубежі, і противник був зупинений та відкинутий на 2-3 км. В ході бою семеро українських військовослужбовців отримали поранення.

Президент України Петро Порошенко у зв′язку із загостренням ситуації на лінії зіткнення провів нараду за участю секретаря РНБО Олександра Турчинова, начальника Генштабу Віктора Муженка та міністра оборони Степана Полторака.

За дорученням президента до місця бойового зіткнення прибуло керівництво АТО.

Порошенко доручив поінформувати про всі порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків СЦКК та ОБСЕ, а також долучити місію ОБСЕ до спостереження для запобігання обстрілів у майбутньому.