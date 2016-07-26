В зоні АТО активізувалися ДРГ окупантів: за вечір два штурми в Мар’їнці та один в Авдіївці

Як повідомляє прес-центр штабу АТО, 29 обстрілів було зафіксовано на Маріупольському напрямку, 27 - на Донецькому, 5 - на Луганському.

Під Талаківкою на Маріупольському напрямку ворог застосував 122-міліметрову артилерію та 120-міліметрові міномети. Крім цього, використовував 120-міліметрові міномети поблизу Водяного і Красногорівки.

У Мар’їнці ДРГ противника двічі намагалися захопити українські опорні пункти.

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"О 19:07 близько 30 окупантів під прикриттям прицільного вогню підійшли на коротку відстань до позицій наших військ. У відповідь українські захисники застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Зазнавши втрат, ворог відступив. Згодом, о 19:20 ще одна спроба російських окупаційних військ підступно атакувати укріплення сил АТО під Мар’їнкою також закінчилась для них поразкою", - розповіли в штабі.

Крім цього, на Приазов’ї противник вів вогонь з 82-міліметрових мінометів, БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку неспокійно було в Авдіївці, де ворог бив по українських позиціях з 122-міліметрових самохідних установок, 120- та 82-міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї.

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Також вчора близько 17:10 в Авдіївці ДРГ противника кількістю до 8 чоловік намагалася штурмувати український спостережний пост.

"Наші бійці вступили у вогневий контакт з диверсантами та, завдавши їм втрат, змусили відступити", - кажуть в штабі АТО.

Крім цього, 120-міліметрові міномети ворог застосував під Троїцьким, 82-міліметрові міномети - в Опитному та Невельському, а гранатомети - в Новгородському та Луганському.

На Луганщині противник вів вогонь з різних видів зброї по українських укріпленнях у Новотошківському, Золотому, Новозванівці, Новоолександрівці та Лопаскиному.