З початку року армія отримала понад 10 тисяч зразків озброєння та військової техніки

Про це повідомив речник Міністерства оборони Олексій Чернобай сьогодні на брифінгу в Києві.

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«За минулий тиждень державні підприємства поставили до ЗСУ понад 150 одиниць озброєння та військової техніки. Серед них - тепловізійні прилади, наземні радіолокатори, радіорелейні станції та автомобілі марки «КрАЗ», - зазначив він.

Таким чином, за словами речника Міноборони, з початку року на озброєння армії від державних підприємств надійшло вже понад 10 тис. зразків озброєння та військової техніки.