Штаб АТО: Кількість обстрілів бойовиків по населених пунктах зросла
Неспокійними видалися вихідні для мирних мешканців населених пунктів, які розташовані неподалік лінії розмежування сторін, повідомляє штаб АТО.
"Незаконні збройні формування гатили по житловому сектору з мінометів різних калібрів. Зафіксовано, навіть, приліт специфічних реактивних снарядів від переносних установок 9П132 "Град-П". Також бойовики не гребували "пригостити" мирних мешканців регіону й з ручних протитанкових гранатометів, боєприпаси яких теж завдають чималої шкоди як будівлям, так і людям", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.
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"Від розриву гранатометного пострілу отримала поранення мешканка Мар’їнки 1940 року народження, яка проживає по вулиці Леніна (Сергія Прокоф’єва). Її госпіталізували в травматологічне відділення міської лікарні міста Курахове з діагнозом – осколкове поранення лівого передпліччя", - говориться у повідомленні. За інформацією штабу, жінку прооперували.
Всі ці випадки руйнувань зафіксовані військовослужбовцями української сторони СЦКК і відповідні документи передані представникам СММ ОБСЄ.
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"Слід відзначити, що останнім часом кількість обстрілів з боку НЗФ по населених пунктах, зокрема житловому сектору, збільшується як по кількості, так і по «якості». А використання реактивних снарядів, ще раз підтверджує факт, що незаконні збройні формування ОРДО/ОРЛО «успішно» опановують переносну реактивну систему «Град-П» і все частіше її використовують у своїх провокативних та руйнівних діях. Враховуючи це, можна зробити припущення, що подібні «вибрики» бойовиків псевдореспублік направлені на дестабілізацію ситуації в регіоні, а також вони докладають зусиль змусити ЗС України діяти у відповідь і використати зброю, заборонену Мінськими домовленостями", - говориться у повідомленні.