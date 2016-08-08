Штаб АТО: Кількість обстрілів бойовиків по населених пунктах зросла

"Незаконні збройні формування гатили по житловому сектору з мінометів різних калібрів. Зафіксовано, навіть, приліт специфічних реактивних снарядів від переносних установок 9П132 "Град-П". Також бойовики не гребували "пригостити" мирних мешканців регіону й з ручних протитанкових гранатометів, боєприпаси яких теж завдають чималої шкоди як будівлям, так і людям", - повідомляє прес-центр штабу АТО у Facebook.

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"Від розриву гранатометного пострілу отримала поранення мешканка Мар’їнки 1940 року народження, яка проживає по вулиці Леніна (Сергія Прокоф’єва). Її госпіталізували в травматологічне відділення міської лікарні міста Курахове з діагнозом – осколкове поранення лівого передпліччя", - говориться у повідомленні. За інформацією штабу, жінку прооперували.

Всі ці випадки руйнувань зафіксовані військовослужбовцями української сторони СЦКК і відповідні документи передані представникам СММ ОБСЄ.

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"Слід відзначити, що останнім часом кількість обстрілів з боку НЗФ по населених пунктах, зокрема житловому сектору, збільшується як по кількості, так і по «якості». А використання реактивних снарядів, ще раз підтверджує факт, що незаконні збройні формування ОРДО/ОРЛО «успішно» опановують переносну реактивну систему «Град-П» і все частіше її використовують у своїх провокативних та руйнівних діях. Враховуючи це, можна зробити припущення, що подібні «вибрики» бойовиків псевдореспублік направлені на дестабілізацію ситуації в регіоні, а також вони докладають зусиль змусити ЗС України діяти у відповідь і використати зброю, заборонену Мінськими домовленостями", - говориться у повідомленні.