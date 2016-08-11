За добу в зоні АТО загинув один військовий, четверо поранені
13:15, 11 серпня 2016Війна
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За минулу добу внаслідок бойових дій в зоні проведення АТО один український військовий загинув, четверо отримали поранення.
10 серпня через бойові дії загинуводин військовий / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і ще четверо бійців були поранені», - сказав він.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів позицій сил АТО з боку російських окупантів.
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