За добу в зоні АТО загинув один військовий, четверо поранені

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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«За добу, що минула, внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і ще четверо бійців були поранені», - сказав він.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі зафіксовано 67 обстрілів позицій сил АТО з боку російських окупантів.