Терористи знову обстріляли пост "Майорськ" з мінометів

Як зазначається в повідомленні відомства, окрім стрілецької зброї та гранатометів російські найманці все частіше почали використовувати міномети.

Так, учора близько 23 години бойовики в черговий раз відкрили вогонь по контрольному посту «Майорськ», що на напрямку КПВВ «Зайцеве».

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"Аби поцілити в прикордонників, вони використовували міномети, а вогонь вели з Горлівки, що на неконтрольованій території. Загалом російські найманці випустили більше 10 мін калібру 120 міліметів", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що ніхто з прикордонників не постраждав.

Нагадаємо, вчора о 4 годині ранку терористи з Горлівки з мінометів також обстрілювали контрольний пост "Майорськ".