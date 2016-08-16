Росія активно нарощує кількість озброєння в Криму - розвідка

Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в ефірі "5 каналу", передає РБК-Україна.

"Йде активна мілітаризація окупованого Криму, розгортаються нові системи озброєння і бойової техніки, які прибувають з Російської Федерації - все це спрямовано на те, щоб повністю зробити з Криму військову базу ... На сьогоднішній день найбільш загрозливою для України є постачання новітніх засобів, які можуть нести ядерну зброю - це по-перше. По-друге - це нарощування кількості підводних човнів, фрегатів, ракетних катерів, які можуть використовувати новітні ракетні комплекси типу "Калібр". Крім того, нарощування бойової авіації, яка з території Криму може працювати майже по всій території України", - сказав Скібіцький.

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За його словами, на сьогодні це, зокрема, три підводні човни класу "Варшав'янка", нові три фрегата, які вже прибули, типу "Адмірал Макаров" (всього шість), 30 танків, які є вже в озброєнні в окупованому Криму, ракетні комплекси типу "Бастіон".

"Крім того, йде переозброєння зенітно-ракетного полку новітніми комплексами С-400. Це вже посилення протиповітряного угруповання Криму", - додав він.