За добу в зоні АТО загинуло двоє українських військових, ще 4 – поранені
12:56, 28 серпня 2016Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції загинули 2 українських військових, 4 зазнали поранень.
REUTERS
Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.
Читайте такожБойовики застосували БМП і міни проти позицій українських військових у Зайцевому"Минулої доби внаслідок бойових дій ми втратили двох наших військових, ще 4 отримали поранення", - сказав Лисенко.
Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранено чотирьох українських військових.
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