За добу в зоні АТО загинуло двоє українських військових, ще 4 – поранені

Про це повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожБойовики застосували БМП і міни проти позицій українських військових у Зайцевому"Минулої доби внаслідок бойових дій ми втратили двох наших військових, ще 4 отримали поранення", - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО поранено чотирьох українських військових.