За добу в зоні АТО один військовий загинув, дев'ятеро поранені

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

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«За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовий загинув, ще дев'ятеро отримали поранення», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 4 були поранені.