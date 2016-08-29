За добу в зоні АТО один військовий загинув, дев'ятеро поранені

14:03, 29 серпня 2016
Війна
537 0

Впродовж минулої доби в зоні провдення антитерористичної операції один український військовослужбовець загинув, дев'ятеро отримали поранення.

Фото УНИАН

Про це повідомив прес-секретар адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко.

Читайте такожВогонь до світанку: бойовики гатили з важкої артилерії по Архангельському

«За минулу добу внаслідок активних бойових дій один український військовий загинув, ще дев'ятеро отримали поранення», - сказав Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, за попередню добу в зоні АТО загинули 2 українських військових, 4 були поранені.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter