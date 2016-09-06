Порошенко оголосив чисельність російсько-терористичних військ на Донбасі

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент України Петро Порошенко заявив під час свого виступу зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України.

«У складі угруповання російсько-терористичних військ на Донбасі - майже 38,5 тисяч осіб, понад 600 танків і 1250 бойових бронемашин, 750 одиниць артилерійських систем, близько трьохсот реактивних систем залпового вогню», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні відкрилась п'ята сесія Верховної Ради восьмого скликання. Порядком денним пленарного засідання передбачено виступ президента Петра Порошенка зі щорічним посланням до парламенту про внутрішнє і зовнішнє становище України. Крім того, планується затвердження порядку денного п'ятої сесії парламенту та складання присяги кількома народними депутатами. Депутати мають проголосувати за надання згоди на затримання та арешт судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, підозрюваного в отриманні 150 тис. дол. хабара. Депутати голосуватимуть за дострокове припинення повноважень народного депутата Дмитра Сторожука, якого було призначено першим заступником генерального прокурора.

Сьогодні також розглядатиметься низка соціальних законопроектів і питання щодо змін до Кримінально-виконавчого кодексу щодо умов виконання покарань.

Серед іншого парламент у вівторок має розглянути законопроект про державну підтримку кінематографії в Україні.