За сьогодні зафіксовано 26 випадків порушення "режиму тиші" з боку бойовиків – штаб АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

«Російсько-окупаційні війська продовжують провокувати українських військовослужбовців, обстрілюючи позиції з великокаліберних кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї. Є також непоодинокими випадки застосування окупантами мінометів 82-го та 120-го калібру. Також ворог застосовує заборонену Мінськими домовленостями артилерію 152-го та 122-го калібру», - йдеться у повыдомленні.

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Зокрема, обстріли з боку противника з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї велися по позиціях українських військових у Авдіївці, Верхньоторецькому, Зайцевому, Піскам та Луганському.

Окрім того, по селищу Луганському, Зайцевому, Авдіївці, Піскам та Ленінському бойовики відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібру. Також для здійснення морально-психологічного тиску на підрозділи сил АТО, противник відкривав вогонь із забороненої Мінськими домовленостями артилерії - 152-мм та 122-мм калібру в районі Зайцевого, Авдіївці, Кам’янки та Верхньоторецького.

В штабі зазначили, що на Луганському напрямку противник вдався до збройних провокацій в районі Новозванівки, де бойовики відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї.

«На Маріупольському напрямку російсько-окупаційні війська вчиняли збройні провокації та вели вогонь з гранатометів і стрілецької зброї по Водяному та Широкиному. Також вони застосовували там міномети 82-го калібру», - додали в прес-центрі.