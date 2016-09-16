Як Україна планує облаштувати кордон з Росією: МВС показало інфографіку

Про це повідомили у прес-службі Міністерства внутрішніх справ, опублікувавши відповідну інфографіку.

Зазначається, що це дозволить не лише запобігти контрабандним товарно-транспортним потокам, але й вчасно та відповідно реагувати на зовнішні збройні загрози.

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"Прикордонні смуги будуть облаштовуватися рокадними дорогами, які зменшать час прибуття оперативної групи до місця пригоди з однієї години до 15 хвилин. Завдяки комплексним системам спостереження кількість особового складу прикордонних загонів зменшиться втричі", - йдеться у повідомленні.

Станом на вересень цього року у Харківській області облаштовано 47% україно-російської ділянки кордону, у Чернігівській – 46%.

Раніше ДПСУ заявила, що наразі виконано 12% робіт з облаштування українсько-російського кордону.