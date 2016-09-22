Сьогодні зафіксовано лише 5 випадків відкриття вогню по позиціях сил АТО - штаб

Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО в Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку бойовики порушували режим “тиші” в районі Старогнатівки і Тарамчука, при цьому використовували стрілецьку зброю. Також в районі Тарамчука незаконні збройні формування застосували снайперську групу.

Читайте такожБійці АТО здивовані рішенням про розведення сил і попереджають про можливу активізацію бойовиків (відео)

На Донецькому напрямку терористи обстрілювали з гранатометів та стрілецької зброї район Авдіївки та Зайцевого. Окрім того, по Авдіївці окупанти відкривали вогонь з міномету калібром 82-мм.

«На Луганському напрямку бойовики вогонь не відкривали, там режим “тиші” дотримувався зразково», - додали в штабі.