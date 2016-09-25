Бойовики 7 разів порушили "режим тиші"
З опівночі в зоні АТО зафіксовано 7 випадків порушення бойовиками перемир’я.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.
Зазначається, що зокрема, на Маріупольському напрямку противник порушував «режим тиші» в районі Мар’їнки та Павлопіля зі стрілецької зброї.
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На Донецькому напрямку обстріли з боку бойовиків із гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї відбулися в районі Авдіївки.
«На Луганському напрямку противник вдавався до збройних провокацій зі стрілецької зброї в районі Новоолександрівки та Попасної. Окрім того, по Попасній окупанти відкривали вогонь з протитанкового ракетного комплексу», - йдеться у повідомленні.
«Підрозділи сил АТО суворо дотримаються «режиму тиші», хоча противник здійснює обстріли з мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Але, незважаючи на ці провокації, Збройні Сили України неухильно дотримуються Мінських угод», - додали в штабі.