"Тиша" по-донбаськи: кількість обстрілів зросла, активізувалися снайперські групи бойовиків

Про це прес-центр АТО повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на Донецькому напрямку зафіксовано 12 обстрілів. Окупанти вели вогонь із міномету 82-го калібру по Пісках та Авдіївці, а із міномету 120-го калібру - по Шахті Бутівка. Також з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї ворог вів вогонь у районі Авдіївки, Верхньоторецького та Новгородського. А в районі Авдіївки противник застосував снайперську групу.

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На Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень “режиму тиші”. Противник вдавався до збройних провокацій у районі Новозванівки та Новоолександрівки, відкриваючи вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. А по Станиці Луганської ворог відкривав провокуючий вогонь з підствольних гранатометів.

"На Маріупольському напрямку зафіксовано 12 порушень “режиму тиші”. В районі Мар’їнки, Новотроїцького, Тарамчука, Павлопіля, Старогнатівки та Широкиного бойовики вели турбуючий вогонь зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів. А в районі Мар’їнки противник застосував снайперську групу", - йдеться у повідомленні штабу.

Крім того, у зоні проведення АТО за добу, що минула, зафіксовано проліт 2 БПЛА.

"Незважаючи на провокації, Збройні сили України неухильно дотримуються Мінських домовленостей", - наголосили у прес-центрі.

Раніше у штабі АТО заявили, що Україна погодиться відвести війська з передової лише за умови повного припинення обстрілів.