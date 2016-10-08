Поранені й контужені військові: Міноборони розповіло про наслідки бойових дій за минулу добу на Донбасі
13:05, 08 жовтня 2016Війна
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Протягом минулої доби внаслідок бойових дій у зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовослужбовець не загинув, однак четверо бійців дістали поранення, а ще двоє - отримали контузію.
За минулу добу четверо військових поранені / Фото УНІАН
Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.
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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув, однак четверо наших бійців були поранені. Окрім цього, двоє військовослужбовців були контужені. Зараз усі поранені військовослужбовці перебувають у лікарні, їхній стан здоров’я задовільний", - сказав він.
За словами Мотузяника, завдяки Головному управлінню розвідки Міністерство оборони має підтверджені дані щодо втрат противника протягом минулої доби - троє бойовиків отримали поранення.
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