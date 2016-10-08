Журналіст розповів, які ділянки в зоні АТО можуть знову стати полем запеклого бою

На фронті існують всі передумови для початку бойових дій на окремих ділянках, і насамперед, зберігається напруженість і постійні перестрілки в районі Авдіївки.

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Таку думку висловив журналіст Юрій Бутусов, пише ZN.UA.

На його думку, слід вибити противника з передмістя і взяти під контроль Ясинуватську розв'язку.

"Це радикально змінить обстановку в даному районі — загрозу для міста буде вирішено, і одночасно — ми ліквідуємо для ворога можливість маневру по фронту в районі Донецьк — Горлівка, повністю перекриємо рокадну дорогу, що має важливе оперативне значення для російських військ", - вважає журналіст.

На думку Бутусова, тут "розведення" можна здійснити тільки силою, тому що здати Авдіївку українські війська не можуть, а російські окупаційні війська, у разі відходу, будуть змушені відкотитися в Ясинувату.

"Проблемною зоною є виступ лінії фронту в районі Слов'яносербська. У цьому районі під час "перемир'я" 2014 року противник захопив значну територію в районі 31-го і 32-го блокпостів. Цей виступ росіяни зайняли за лінією, визначеної мінськими угодами. І цей виступ створює загрозу для українського фронту. "Розведення сторін тут в принципі неможливо — адже російське командування на цій ділянці порушило дипломатичні домовленості. Саме знаходження російських підрозділів на виступі — це вже порушення мінських угод. І щоб забезпечити припинення вогню, тут доведеться домогтися відступу російських підрозділів", - висловив думку журналіст.

Також гарячою точкою залишається район Світлодарської та Дебальцевської дуги, зазначає Бутусов.

"Постійні вогневі контакти і обстріли відбуваються в районі Горлівки. Противник не відмовляється від намірів відкинути наші підрозділи. Тривають бої в районі Зайцево — контроль над цим селом і висотами в цьому районі має важливе оперативне значення. Бойові дії в районі Широкино тривають, і російське командування продовжує обстріл і спроби промацати наші бойові порядки силами невеликих груп піхоти", - зазначає журналіст.

"Насправді російські окупаційні війська не припиняють підготовку до великої війни. По всьому фронту противник веде роботи з будівництва оборонних споруд і підготовки до зими. На жаль, ця робота ведеться в набагато більшому обсязі, ніж це роблять українські війська, помітно виділяється більше будівельних матеріалів, інженерної техніки", - зазначає журналіст.