ЗСУ поки не будуть відводити сили у Станиці Луганській: у Міноборони назвали причину

Про це повідомляє прес-служба Міноборони України.

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"На луганському ж напрямку, упродовж минулої доби російсько-окупаційними військами було здійснено 10 обстрілів позицій підрозділів Збройних Сил України. Зокрема, декілька, поблизу КПВВ в Станиці Луганській. Це означає, що провести даний захід на Луганському напрямку Збройні Сили України на теперішній час не мають можливості", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 7 жовтня у районі сіл Богданівка та Петрівське Донецької області відбулося успішне розведення військ.

Нагадаємо, обов'язковою умовою початку розведення сил на Донбасі є повне припинення вогню протягом семи діб, яке буде зафіксовано СММ ОБСЄ.