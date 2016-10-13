Протягом доби окупанти 7 разів відкривали вогонь по позиціях сил АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Один випадок порушення режиму тиші зафіксовано в районі Авдіївки, що на Донецькому напрямку. Противник вів вогонь із гранатометів різних систем, кулеметів та стрілецької зброї. Також, окрім стрілецької зброї, в цьому районі ворог застосував по силах АТО міномети калібру 82 та 120 мм.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранено 7 військових

На Маріупольському напрямку мінометний вогонь противника було зафіксовано неподалік Талаківки та Водяного. У районі останнього противник також відкривав вогонь з артилерії калібру 122 мм.

Протягом дня «режим тиші» ворог порушував також і на Луганському напрямку. Обстріли з боку противника із гранатометів зафіксовано поблизу Станиці Луганської та в районі Новоолександрівки – там ворог вів вогонь зі стрілецької зброї.