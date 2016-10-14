Дев'ять населених пунктів виведуть з "сірої зони" при перенесенні КПВВ із Зайцево в Майорськ - Жебрівський

Про це розповів голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський, передають Новости Донбасса.

Жебрівський додав, що у держави на ці процеси немає коштів, тому залишається сподіватися на благодійні гроші.

Читайте такожБойовики розширили географію бойових дій: Міноборони назвали "гарячі" точки

«Ми переносимо КПВВ із Зайцево в Майорськ. Багато будемо там облаштовувати. Є проблематика з відведенням електроенергії для нового контрольно-пропускного пункту в'їзду і виїзду», - сказав він.

Жебрівський додав, що на сьогоднішній день в Майорську склалася непроста ситуація.

«У багатьох будинках вода є, але до 5 поверху вода не піднімається, тому що немає тиску», - сказав він, додавши, що вода в селище надходить з Горлівки. Він додав, що також є проблеми з відсутністю електроенергії в прифронтовому селищі. Ще одне питання, яке озвучив Жебрівський – населення.

Значна частина жителів Мар'їнки, за його словами, працює в непідконтрольної Горлівці. Також є невелика кількість сімей, які побажали відправити своїх дітей у школи, розташовані на непідконтрольної території – 10 учнів.