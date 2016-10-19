У Міноборони прокоментували повідомлення про "просування" бойовиків під Маріуполем

Як передає кореспондент УНІАН, про це Лисенко сказав на брифінгу в Києві.

"Останній тиждень ми спостерігаємо надзвичайно величезну активність російсько-окупаційних військ саме на Маріупольському напрямку – там зафіксовано кілька артилерійських та мінометних батарей. Також ми спостерігали реактивні система залпового вогню, які також підходили до лінії зіткнення, але вони не застосовувалися", - заявив він.

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"Причина такої активності нам невідома, але будь-які інформаційні вкиди, а також будь-яка інформація про те, що начебто бойовики просунулися на цьому напрямку, не відповідає дійсності, українські позиції залишаються на місці. Зокрема морські піхотинці, які тримають там оборону, вже давно довели, що жодні атаки бойовиків не спроможні зсунути нашу лінію оборони", - запевнив Лисенко.

Як відомо, днями Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що внаслідок вогневих боїв підрозділи 1 мотострілецького батальйону 9 окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1 АК (Донецьк) ЗС РФ зайняли позиції у районі Водяного. "Вогневе прикриття забезпечували бойові розрахунки мінометної батареї, бронегрупа зі складу батальйону та снайперські пари", - повідомили у розвідці.