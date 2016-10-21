Штаб АТО: за добу бойовики збільшили кількість обстрілів
За минулу добу російсько-окупаційні війська 41 раз відкривали вогонь по позиціях українських захисників.
Про це повіомляється у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 6:00 21 жовтня.
На Маріупольському напрямку відбулось 26 випадків порушення режиму припинення вогню. В Павлополі бойовики здійснили обстріли з кулеметів великого калібру, гранатометів та стрілецької зброї, а в районах Красногорівки, Широкіного, Мар’їнки і Терамчука противник відкрив вогонь по укріпленнях сил АТО з мінометів калібрів 120мм та 82мм.
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На Донецькому напрямку відбулось 6 обстрілів українських позицій.
По захисниках Луганського обстріли тривали зі стрілецької зброї, кулеметів та гранатометів, а в Авдіївці до вказаної зброї російсько-окупаційні війська додали вогонь з озброєння танку, ствольної артилерії калібрів 152мм та 122мм, мінометів обох калібрів.
На Луганському напрямку зафіксовано 9 провокацій проти сил АТО. У напрямку Новозванівки та Трьохізбенки ворог використовував кулемети, гранатомети та стрілецьку зброю, а в Станиці Луганській вкотре було задіяно міномети 82 калібру.
Як повідомляв УНІАН, напередодні штаб АТО зафіксував 30 обстрілів за добу, найбільше - також на Маріупольському напрямку.