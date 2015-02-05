У США заявили, що російські війська діють в Україні з квітня 2014 року

Про це повідомив посол США в НАТО Дуглас Лют, передає "Радіо Свобода".

Російські військові фахівці грають в конфлікті командну і контрольну роль, а також працюють там на складній військовій техніці, з якою нездатні впоратися ненавчені сепаратисти, зазначив він перед початком засідання міністрів оборони країн НАТО в Брюсселі.

Збройні сили Росії представлені на території України і бойовими військами, і оперативними працівниками розвідки. Дехто з них діє у військових одностроях російських військ, інші обходяться без цього, повідомив Лют.

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Також посол США в НАТО зазначив, що у серпні минулого року Росія здійснила пряму військову інтервенцію - тоді в Україну вводили цілі російські батальйони в повному складі.

При цьому в США зараз не бачать неминучою можливості нової прямої військової інтервенції Росії такого масштабу, заявив Лют.