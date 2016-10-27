Українські військові розповіли, як бойовики намагаються відбити прямий шлях до Маріуполя (відео)

Військові кажуть, із Саханки бойовики стріляють, прикриваючись цивільними та застосовують увесь наявний у них арсенал, адже добре знають, що вогню у відповідь не отримають, передає 5 канал.

"Працює АГС, СПГ, мінометка. Останнім часом підключається ствольна артилерія. Не соромляться хлопці взагалі. Вони нахабні, як росіяни в Єгипті, – так і тут: ведуть себе як загарбники", – розповідає військовослужбовець ВМС ЗСУ "Граф".

За словами військових, артилерія на цьому напрямку працює для того, аби налякати, применшити бойовий дух, вибити позиції. Лінія Широкине-Водяне має стратегічне значення, тому ворог не припиняє спроб витіснити їх звідти, переконані українські захисники.

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"За нашими спинами – Маріуполь. Розуміємо, що хочуть взяти Новоазовську трасу – це прямий шлях на проходження техніки. Скільки ми вже бачили – і спецназ їхній, і "еліта Шойгу" приїжджала. Всі бачили, всі спостерігали та працювали", – стверджує боєць Микола.

На цій ділянці фронту відстань до противника не більше півкілометра, тож укріплювати позиції не припиняють по обидва боки лінії зіткнення.

"Теж окопуються. Проте бояться нас – це найголовніше. Нехай бояться. Ми – кращі! Тому що це наша земля, і ми на ній стоїмо та нікому її не віддамо", – каже військовослужбовець ВМС ЗСУ "Батя".