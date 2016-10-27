На шахті "Бутівка" поновилися бої - Міноборони
13:25, 27 жовтня 2016Війна
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На Донецькому напрямку головною "гарячою точкою" залишається Авдіївська промзона, також поновилися бої на шахті "Бутівка".
На шахті "Бутівка" поновилися бої / Скріншот
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає 5 канал.
Протягом дня окупанти, які розгорнули свої позиції і важке озброєння в Ясинуватій, неодноразово обстрілювали українські позиції з мінометів.
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Також противник неодноразово порушував режим тиші на Горлівському периметрі - Зайцеве, Майорськ, Новгородське. На КПВВ "Майорськ" поранено цивільного.
"Вперше за довгий час поновилися бойові дії на позиції шахта "Бутівка". На Світлодарській дузі вчора було тихо", - йдеться у повідомленні.
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