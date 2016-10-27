На шахті "Бутівка" поновилися бої - Міноборони

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає 5 канал.

Протягом дня окупанти, які розгорнули свої позиції і важке озброєння в Ясинуватій, неодноразово обстрілювали українські позиції з мінометів.

Читайте такожВійськові попереджають про повільне оточення шахти "Бутівка" (відео)

Також противник неодноразово порушував режим тиші на Горлівському периметрі - Зайцеве, Майорськ, Новгородське. На КПВВ "Майорськ" поранено цивільного.

"Вперше за довгий час поновилися бойові дії на позиції шахта "Бутівка". На Світлодарській дузі вчора було тихо", - йдеться у повідомленні.