В Авдіївці відбувається сильний обстріл - ЗМІ

Про це проекту Радіо Донбас.Реалії повідомляють місцеві жителі, інформацію підтверджують також волонтери, що перебувають на позиціях біля населених пунктів, і жителі окупованого Донецька та Макіївки, передає Радіо Свобода.

За їхньою інформацією, під сильним артилерійським вогнем - Авдіївка, Оленівка, селище Трудівське та район Донецького аеропорту.

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Обстріл ведеться з боку Ясинуватої, Яковлівки та Макіївки, що не підконтрольні Україні, кажуть очевидці. За словами місцевих жителів, цей обстріл найсильніший за останній час.

У штабі української воєнної операції наразі нічого не повідомляють про цей обстріл.

В угрупованні «ДНР» також поки що нічого не повідомляють про це.

Раніше у п’ятницю українська сторона заявила про 21 обстріл з боку підтримуваних Росією сепаратистів з півночі до 18.00.

На лінії контакту сторін між вільною й окупованою частинами Донбасу вже кілька разів проголошували режим припинення вогню, востаннє з 15 вересня, але він щоразу порушувався. Відтоді інтенсивність бойових дій знизилася, але обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачувають одна одну у порушенні режиму тиші.