В АТО бойовики протягом дня 21 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових

Протягом дня в районі проведення АТО на Донбасі, російсько-окупаційні війська 21 раз відкривали вогонь по позиціях Збройних Сил України.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прес-центр штабу АТО.

Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулося 12 обстрілів. В районах Павлополя та Водяного бойовики вели вогонь із гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Мар’їнки, Красногорівки, Талаківки, Тарамчука, Славного та Широкиного – з мінометів калібрів 82 мм і 120 мм.

Читайте такожВ Авдіївській промзоні захлинулася атака бойовиків: багато ліквідованих і поранених

На Донецькому напрямку окупанти п‘ять разів порушували «режим тиші». Захисників Авдіївки вони обстрілювали з кулеметів великого калібру, гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 мм.

На Луганському напрямку зафіксовано чотири збройні провокації. «Поблизу Новоолександрівки, Кримського та Новозванівки проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а в Троїцькому – вогонь БМП», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби в зоні проведення АТО один український військовий загинув, 6 дістали поранення.

«За минулу добу внаслідок бойових дій один український військовослужбовець загинув і шість дістали поранення», - сказав речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.