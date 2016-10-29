Лисенко: Минулої доби загинув один український військовий, семеро - поранено

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«За минулу добу внаслідок активних бойових дій 1 український військовий загинув, ще 7 – отримали поранення», - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, ЗМІ повідомили, що в Авдіївці Донецької області відбувався сильний обстріл, який розпочався близько 23.00 28 жовтня.

За інформацією місцевих жителів та волонтерів, під сильним артилерійським вогнем перебували Авдіївка, Оленівка, селище Трудівське та район Донецького аеропорту. Обстріл ведеться з боку Ясинуватої, Яковлівки та Макіївки, що не підконтрольні Україні, кажуть очевидці. За словами місцевих жителів, цей обстріл найсильніший за останній час. У штабі української воєнної операції наразі нічого не повідомляють про цей обстріл.

Як повідомляв УНІАН, проросійські бойовики за минулу добу 55 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових на Донбасі.