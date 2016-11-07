За добу в зоні АТО п’ять українських військових отримали поранення - Міноборони
13:23, 07 листопада 2016Війна
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Упродовж минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув, проте п’ять бійців отримали поранення.
За добу жоден український військовий не загинув / Фото УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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Як повідомляв УНІАН, контрольовані Росією бойовики на Донбасі за минулу добу 52 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових.
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