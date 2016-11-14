СБУ знайшла на Донбасі неспрацьований заряд РСЗВ "Смерч" російського виробництва (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-центрі СБУ, заряд впав біля подвір’я одного з місцевих жителів села Березове Мар’їнського району Донецької області.

За висновками військових фахівців, маркування боєприпаса свідчить про застосування бойовиками 300-міліметрового реактивного снаряду з касетною головною частиною з осколковими бойовими елементами. «Такі заряди виробляються лише в РФ, керувати системою "Смерч" можуть тільки професійні кадрові військові», - наголошується у повідомленні.

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Співробітники спецслужби спільно з військовою прокуратурою задокументували факт застосування РСЗВ «Смерч» і додали до доказів російської агресії у рамках відкритого кримінального провадження, поінформували в прес-центрі.

В СБУ також зазначили, що відповідні снаряди містять 72 бойових елемента 9Н235, які несуть 6912 осколків для ураження неброньованої техніки та 25920 осколків для знищення особового складу. Площа ураження одного елемента 300-1100 м2. Маркування ЗП-2-95 вказує в зашифрованому вигляді на завод-виробника (ЗП – заряджаючий завод на території РФ; в Україні вказані елементи не вироблялись), номер партії та рік випуску (1995 рік випуску).